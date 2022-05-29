Анчелотти о победе в ЛЧ: «Не могу поверить. «Реал» – фантастический клуб, мы это заслужили»

высказался о победе «Реала» в чемпионов.

В финале мадридский клуб обыграл – 1:0.

«Я не могу в это поверить. Это была трудная игра, мы страдали в первом тайме, но в итоге, учитывая все матчи, которые мы провели, я думаю, что мы заслужили победу в этом турнире.

Это фантастический клуб и очень качественная команда с сильной психологией», – сказал главный тренер BT Sport.

Что случилось раньше: этот момент в Лиге чемпионов или важное событие в истории человечества?