Комиссия РПЛ посетила стадион «Факела». Губернатор Воронежской области заявил, что работы будут завершены в срок

РПЛ оценила состояние стадиона «Факела».

Сегодня Центральный стадион профсоюзов посетила комиссия из РПЛ во главе с исполнительным директором лиги .

Ранее стало известно, что воронежский клуб получил временную лицензию из-за проблем с освещением и системой доступа.

На стадионе представители лиги встретились с руководством области. Губернатор Воронежской области Александр Гусев обсудил с членами комиссии подготовку стадиона и заверил их, что все работы будут завершены в срок.

«На Центральном стадионе профсоюзов уже демонтировано табло, идет смена поврежденных кресел, ведется подготовка поля, мачт освещения, раздевалок и иных подтрибунных помещений, зоны повышенной комфортности, выполняются работы по прокладке коммуникаций для СКУД и рекламных LED-панелей, а также приведению арены к соответствию требованиям основного вещателя лиги», – говорится в сообщении «Факела».

У «Факела» проблемы с допуском к РПЛ – из-за стадиона. Лига нервничает, РФС успокаивает, «Уфа» готова выскочить