Брэйтуэйт хочет уйти из «Барсы» бесплатно, расторгнув контракт. Клуб намерен получить за него 5 млн евро

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«Барселона» хочет продать Мартина Брэйтуэйт, но форвард настаивает на расторжении контракта.

Каталонский клуб уже сообщил форварду, что Хави на него не рассчитывает. Однако избавиться от датчанина будет непросто – по ходу зимнего трансферного окна Мартин отклонил все возможные варианты продолжения карьеры и остался в «Барсе». Тогда форвард настаивал, что хочет добиться успеха в «Барсе».

Сейчас, как пишет Marca, ситуация изменилась. Брэйтуэйт убедился, что совсем не входит в планы тренера. Восстановившись от травмы в конце января, форвард лишь дважды вышел на замену. Мартин понимает, что в следующем сезоне ситуация будет такой же.

Поэтому Брэйтуэйт чуть ли не впервые признает, что должен уйти из «Барселоны». Это необходимо, если он хочет сыграть на ЧМ-2022 в составе сборной Дании. Контракт футболиста с «Барсой» действует еще два года, и клуб хочет выставить его на трансфер, чтобы получить за него хоть какие-то деньги. Однако игрок готов уйти только бесплатно.

Это возможно, если клуб предоставит игроку Carta de libertad (документ, обозначающий отстранение от работы в клубе – Sports.ru), то есть расторгнет контракт с футболистом по взаимной договоренности. 

В январе у «Барсы» было предложение по Брэйтуэйту от клуба АПЛ на 10 млн евро. Сейчас «Барса» надеется получить хотя бы половину от этой суммы.

В ближайшие дни или недели стороны обсудят ситуацию. «Барса» хочет, чтобы Брэйтуэйт ушел как можно скорее.

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