Депай, Люк де Йонг и Брэйтуэйт могут уйти из «Барсы» летом. Клуб хочет видеть Холанда, Феррана и Фати в атаке

Летом «Барселона» планирует внести изменения в состав команды.
По данным Diario Sport, каталонский клуб может расстаться с Мемфисом Депаем, Люком де Йонгом и Мартином Брэйтуэйтом.
При идеальном для «Барсы» варианте развития событий в атаке команды будут играть Эрлинг Холанд, сейчас выступающий за дортмундскую «Боруссию», Ферран Торрес и Ансу Фати.
Депай не вписывается в игру каталонцев при Хави. Контракт форварда с «Барсой» истекает в 2023 году, поэтому клуб постарается расстаться с ним летом, чтобы заработать на трансфере.
Хави доволен профессионализмом де Йонга, но тренер хочет видеть в «Барсе» форвардов иного профиля. Срок аренды игрока из «Севильи» истекает летом.
42-летнего специалиста устраивает и то, как на тренировках работает Брэйтуэйт, но его не считают нападающим топ-уровня.