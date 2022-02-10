Депай, Люк де Йонг и Брэйтуэйт могут уйти из «Барсы» летом. Клуб хочет видеть Холанда, Феррана и Фати в атаке

Летом планирует внести изменения в состав команды.

По данным Diario Sport, каталонский клуб может расстаться с , Люком де Йонгом и Мартином Брэйтуэйтом.

При идеальном для «Барсы» варианте развития событий в атаке команды будут играть , сейчас выступающий за дортмундскую «Боруссию», Ферран Торрес и .

Депай не вписывается в игру каталонцев при . Контракт форварда с «Барсой» истекает в 2023 году, поэтому клуб постарается расстаться с ним летом, чтобы заработать на трансфере.

Хави доволен профессионализмом де Йонга, но тренер хочет видеть в «Барсе» форвардов иного профиля. Срок аренды игрока из «Севильи» истекает летом.

42-летнего специалиста устраивает и то, как на тренировках работает Брэйтуэйт, но его не считают нападающим топ-уровня.