Брэйтуэйт, Умтити, Пуч и Мингеса уйдут из «Барсы» летом. Контракт с Серджи Роберто продлят на год

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Ряд игроков покинет «Барселону» этим летом.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, в ближайшее трансферное окно из «блауграны» уйдут защитники Самюэль Умтити и Оскар Мингеса, хавбек Рикард Пуч и нападающий Мартин Брэйтуэйт.

В то же время каталонцы продлили контракт с защитником Серджи Роберто до 2023 года. Официально о новом соглашении объявят на следующей неделе.

Статистику Умтити можно найти здесь, Мингесы – тут, Пуча – по этой ссылке, Брэйтуэйта – по этой.

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