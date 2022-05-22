Брэйтуэйт, Умтити, Пуч и Мингеса уйдут из «Барсы» летом. Контракт с Серджи Роберто продлят на год

Ряд игроков покинет «Барселону» этим летом.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, в ближайшее трансферное окно из «блауграны» уйдут защитники и , хавбек и нападающий .

В то же время каталонцы продлили контракт с защитником до 2023 года. Официально о новом соглашении объявят на следующей неделе.

Статистику Умтити можно найти здесь, Мингесы – тут, Пуча – по этой ссылке, Брэйтуэйта – по этой.

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