Пабло Сабалета: «Свист фанатов «ПСЖ» в адрес Месси ранит меня. Они должны быть счастливы – один из лучших в мире играет у них»

Теги ПСЖ Лионель Месси Пабло Сабалета лига 1 Франция Сборная Аргентины по футболу болельщики ЧМ-2022 Футбол

Пабло Сабалету ранил свист фанатов «ПСЖ» в адрес Лионеля Месси.

– Вы хорошо знаете Месси. Как вы думаете, в каком состоянии он подойдет к чемпионату мира после такого необычного для него года?

– Вероятно, ему нелегко далась смена клуба, ведь он всегда был в «Барселоне». И вдруг, из-за финансовых проблем клуба, ему пришлось уйти. Они не смогли сохранить его, поэтому пришлось уходить в совсем другой клуб. «ПСЖ» – один из немногих клубов, способных позволить себе столь дорогого игрока. Но нужно полностью адаптироваться.

«ПСЖ» жестоко вылетел от «Реала», и это разочаровало фанатов, которые возлагали на игроков большие надежды. То, что они освистывают Лео, ранит мою душу. Они должны быть очень счастливы и ощущать величие момента, ведь в составе «ПСЖ» играет один из лучших в мире.

– Этот чемпионат мира может стать последним для Месси...

– С его честностью, профессионализмом и характером он точно проведет особую подготовку, чтобы выиграть чемпионат мира, ведь он знает, что это одна из последних возможностей для него, – сказал экс-защитник сборной Аргентины.

Оказывается, Месси – король штанг и перекладин. 10+ попаданий аж в шести сезонах!

Футбольная 3D-игра! Забивайте штрафные и перемещайтесь по планетам

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные