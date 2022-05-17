Пабло Сабалета: «Свист фанатов «ПСЖ» в адрес Месси ранит меня. Они должны быть счастливы – один из лучших в мире играет у них»

ранил свист фанатов «ПСЖ» в адрес .

– Вы хорошо знаете Месси. Как вы думаете, в каком состоянии он подойдет к чемпионату мира после такого необычного для него года?

– Вероятно, ему нелегко далась смена клуба, ведь он всегда был в «Барселоне». И вдруг, из-за финансовых проблем клуба, ему пришлось уйти. Они не смогли сохранить его, поэтому пришлось уходить в совсем другой клуб. «ПСЖ» – один из немногих клубов, способных позволить себе столь дорогого игрока. Но нужно полностью адаптироваться.

«ПСЖ» жестоко вылетел от «Реала», и это разочаровало фанатов, которые возлагали на игроков большие надежды. То, что они освистывают Лео, ранит мою душу. Они должны быть очень счастливы и ощущать величие момента, ведь в составе играет один из лучших в мире.

– Этот чемпионат мира может стать последним для Месси...

– С его честностью, профессионализмом и характером он точно проведет особую подготовку, чтобы выиграть чемпионат мира, ведь он знает, что это одна из последних возможностей для него, – сказал экс-защитник сборной .

Оказывается, Месси – король штанг и перекладин. 10+ попаданий аж в шести сезонах!

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