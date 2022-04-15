Папу Гомес о Месси: «Бог хочет, чтобы он продолжал радовать всех аргентинцев. Надеюсь, Лео будет играть до тех пор, пока получает удовольствие»

высказался о том, что станет последним для .

– Похоже, ближайший чемпионат мира станет последним для игрока поколения – Месси.

– Надеюсь, что нет, и Месси будет играть до тех пор, пока получает удовольствие. Бог хочет, чтобы отлично сыграла на чемпионате мира, чтобы Месси было комфортно в футболке сборной Аргентины и чтобы он продолжал радовать всех аргентинцев.

Пусть делает то, что хочет, то, что ему нравится и делает его счастливым, – сказал полузащитник «Севильи».