Папу Гомес о Месси: «Бог хочет, чтобы он продолжал радовать всех аргентинцев. Надеюсь, Лео будет играть до тех пор, пока получает удовольствие»

Теги ПСЖ Севилья Лионель Месси лига 1 Франция Ла Лига Сборная Аргентины по футболу Папу Гомес ЧМ-2022 Футбол

Папу Гомес высказался о том, что ЧМ-2022 станет последним для Лионеля Месси.

– Похоже, ближайший чемпионат мира станет последним для игрока поколения – Месси.

– Надеюсь, что нет, и Месси будет играть до тех пор, пока получает удовольствие. Бог хочет, чтобы Аргентина отлично сыграла на чемпионате мира, чтобы Месси было комфортно в футболке сборной Аргентины и чтобы он продолжал радовать всех аргентинцев.

Пусть делает то, что хочет, то, что ему нравится и делает его счастливым, – сказал полузащитник «Севильи». 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные