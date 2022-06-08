Депутат Свищев о лиге Крыма, ДНР и ЛНР: «Поддержим и будем помогать развивать там спорт»

высказался об идее чемпионата Крыма, ДНР, ЛНР, Херсона, Мелитополя и Абхазии.

Ранее сообщалось, что клубы из этих регионов могут создать объединенную лигу.

– Пока я об этом ничего не слышал, но это очень хорошая новость.

Любые территории, субъекты, имеют право объединяться в чемпионаты, лиги. Любые такие движения нужно обязательно поддерживать. Это все будет способствовать развитию того или иного региона. Главное, чтобы спорт развивался.

– Окажет ли Госдума поддержку, если к вам обратятся представители данных республик?

– Конечно! А как можно не поддерживать спортивное движение и желание людей? Мы не просто поддержим, но и всячески будем помогать развивать там спорт.

На этих территориях футбол имеет славные традиции – много игроков, известных команд. Уверен, что там все сделают на высоком уровне, – сказал председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту.