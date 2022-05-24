Свищев о крымских клубах: «Нужно взвешивать риски, связанные с УЕФА и ФИФА»

прокомментировал будущее крымских футбольных клубов.

«Как вы знаете, у крымского футбола особый статус. Насколько мне известно, работа по включению региона в российскую систему соревнований велась уже давно, отдельные любительские команды принимают в них участие.

Однако если речь идет о профессиональном спорте, нужно взвешивать риски, связанные с и . и клубы судятся в и рассчитывают вернуться в европейские соревнования.

И подходить к крымскому вопросу без учета этого контекста было бы неправильно», – сказал депутат Госдумы.

Футбольная 3D-игра! Забивайте штрафные и перемещайтесь по планетам