Свищев о крымских клубах: «Нужно взвешивать риски, связанные с УЕФА и ФИФА»

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Дмитрий Свищев прокомментировал будущее крымских футбольных клубов.

«Как вы знаете, у крымского футбола особый статус. Насколько мне известно, работа по включению региона в российскую систему соревнований велась уже давно, отдельные любительские команды принимают в них участие.

Однако если речь идет о профессиональном спорте, нужно взвешивать риски, связанные с УЕФА и ФИФА. РФС и клубы судятся в CAS и рассчитывают вернуться в европейские соревнования.

И подходить к крымскому вопросу без учета этого контекста было бы неправильно», – сказал депутат Госдумы.

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