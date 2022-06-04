Жена Сапеты выиграла шоу «Холостяк». Процесс развода с игроком «Нижнего» еще не завершен

Яна Сапета, супруга полузащитника Александра Сапеты, выиграла шоу «Холостяк».

Жена хавбека «Нижнего Новгорода», в 2022 году игравшего в «Кубани» на правах аренды, в финале девятого сезона проекта была выбрана Александром Гранковым, одним из двух главных героев.

Уральская телеведущая в одной из последних серий «Холостяка» отмечала, что процесс развода с футболистом еще не завершен.

Примечательно, что в эпизоде, посвященном знакомству Яны с мамой Гранкова, дочь Сапеты Мия назвала героя «Холостяка» папой.

32-летний футболист покинул «Нижний Новгород» 1 июня.

Со статистикой выступлений можно ознакомиться здесь.