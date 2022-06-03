«Реал» и «ПСЖ» участвуют в борьбе за Погба, «Ювентус» лидирует в ней. Хавбек не торопится с решением

Поль Погба интересен , «ПСЖ» и «Реалу».

По данным The Telegraph, полузащитник, об уходе которого из на правах свободного агента уже было объявлено официально, не торопится с решением по будущему.

В борьбе за француза лидирует «Ювентус», но в борьбе за игрока также участвуют «ПСЖ» и . Он рассмотрит предложения от этих клубов.

«Реал» хочет усилить полузащиту, подписав опорника «Монако» Орельена Тчуамени. К кандидатуре Погба клуб обратился, когда рассматривал иные варианты усиления центра поля. уже давно проявляет интерес к Полю.

В минувшем сезоне хавбек провел 27 матчей за «МЮ», забил 1 гол и отдал 9 передач (4 из них – в матче 1-го тура против «Лидса», который завершился победой «МЮ» со счетом 5:1). С 10 апреля он травмирован. По этой причине его нет в составе сборной Франции на матчи Лиги наций.

Подробную статистику 29-летнего футболиста можно изучить по этой ссылке.