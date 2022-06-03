«Реал» и «ПСЖ» участвуют в борьбе за Погба, «Ювентус» лидирует в ней. Хавбек не торопится с решением

Поль Погба интересен «Ювентусу», «ПСЖ» и «Реалу».
По данным The Telegraph, полузащитник, об уходе которого из «Манчестер Юнайтед» на правах свободного агента уже было объявлено официально, не торопится с решением по будущему.
В борьбе за француза лидирует «Ювентус», но в борьбе за игрока также участвуют «ПСЖ» и «Реал». Он рассмотрит предложения от этих клубов.
«Реал» хочет усилить полузащиту, подписав опорника «Монако» Орельена Тчуамени. К кандидатуре Погба клуб обратился, когда рассматривал иные варианты усиления центра поля. «ПСЖ» уже давно проявляет интерес к Полю.
В минувшем сезоне хавбек провел 27 матчей за «МЮ», забил 1 гол и отдал 9 передач (4 из них – в матче 1-го тура АПЛ против «Лидса», который завершился победой «МЮ» со счетом 5:1). С 10 апреля он травмирован. По этой причине его нет в составе сборной Франции на матчи Лиги наций.
Подробную статистику 29-летнего футболиста можно изучить по этой ссылке.