Аршавин о предложении «Спартака» пригласить иностранного арбитра на Суперкубок: «Наши оппоненты слишком эмоциональны и ищут проблему там, где ее нет»

отреагировал на желании пригласить иностранного арбитра на матч за .

– «Спартак» попросил РФС пригласить иностранного рефери.

– Меня могут обвинить в предвзятости.

Но когда приглашение иностранных арбитров практиковалось в нулевых, я был за, а сейчас не вижу, что кто-то из команд пользуется благосклонностью судей. Я искренне так считаю.

Сейчас должны судить наши российские арбитры. Тем более с учетом ВАР вероятность ошибки минимальна. Мне кажется, наши оппоненты слишком эмоциональны и ищут проблему там, где ее нет.

Приглашение иностранного арбитра означает недоверие к нашим судьям со стороны клубов.

Но если так хочется, можно пригласить из Казахстана. Он рефери ФИФА. Квалифицированный судья, на мой взгляд. Но это только в экстраординарном порядке, – сказал заместитель генерального директора .

Игра, в которой сыграют «Зенит» и «Спартак», на данный момент запланирована на 9 июля.