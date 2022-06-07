Аршавин о предложении «Спартака» пригласить иностранного арбитра на Суперкубок: «Наши оппоненты слишком эмоциональны и ищут проблему там, где ее нет»

Теги Спартак Зенит Андрей Аршавин премьер-лига Россия судьи Олимп Суперкубок России Артем Кучин Футбол

Андрей Аршавин отреагировал на желании «Спартака» пригласить иностранного арбитра на матч за Олимп Суперкубок России.

– «Спартак» попросил РФС пригласить иностранного рефери.

– Меня могут обвинить в предвзятости.

Но когда приглашение иностранных арбитров практиковалось в нулевых, я был за, а сейчас не вижу, что кто-то из команд пользуется благосклонностью судей. Я искренне так считаю.

Сейчас должны судить наши российские арбитры. Тем более с учетом ВАР вероятность ошибки минимальна. Мне кажется, наши оппоненты слишком эмоциональны и ищут проблему там, где ее нет.

Приглашение иностранного арбитра означает недоверие к нашим судьям со стороны клубов.

Но если так хочется, можно пригласить Артема Кучина из Казахстана. Он рефери ФИФА. Квалифицированный судья, на мой взгляд. Но это только в экстраординарном порядке, – сказал заместитель генерального директора «Зенита».

Игра, в которой сыграют «Зенит» и «Спартак», на данный момент запланирована на 9 июля.

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