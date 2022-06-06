Геннадий Орлов: «Зенит» сейчас как «Реал». Он приглашал футболистов высокого уровня, получая деньги от ЛЧ. Кто мешает Федуну это делать?»

Теги Спартак Зенит Леонид Федун премьер-лига Россия Геннадий Орлов Матч ТВ Футбол

Журналист Геннадий Орлов сравнил менеджмент «Зенита» и «Спартака». 

Ранее Леонид Федун заявил, что РПЛ зациклена на чемпионство одной команды. 

«Зенит» стал раздражителем для других клубов?

– «Зенит» сейчас как «Реал», как английские команды. «Зенит» стал богатым, потому что каждый год получал деньги от Лиги чемпионов. Одно рождает другое. Поэтому в «Зенит» и приглашаются футболисты высокого уровня. Кто мешает делать это Федуну? Он так не может, не умеет. Это чистый просчет менеджмента.

– То есть в себе нужно искать причины того, почему «Спартак» не первый?

– Естественно. Я понимаю, если бы «Спартак» занял второе место. Но он же на десятом, – сказал Орлов. 

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