Геннадий Орлов: «Зенит» сейчас как «Реал». Он приглашал футболистов высокого уровня, получая деньги от ЛЧ. Кто мешает Федуну это делать?»

Журналист Геннадий Орлов сравнил менеджмент «Зенита» и «Спартака».

Ранее Леонид Федун заявил, что зациклена на чемпионство одной команды.

– стал раздражителем для других клубов?

– «Зенит» сейчас как «Реал», как английские команды. «Зенит» стал богатым, потому что каждый год получал деньги от Лиги чемпионов. Одно рождает другое. Поэтому в «Зенит» и приглашаются футболисты высокого уровня. Кто мешает делать это Федуну? Он так не может, не умеет. Это чистый просчет менеджмента.

– То есть в себе нужно искать причины того, почему «Спартак» не первый?

– Естественно. Я понимаю, если бы занял второе место. Но он же на десятом, – сказал Орлов.