Эмир Катара хочет видеть тренером «ПСЖ» лишь Зидана. Договориться пока не удается

Теги ПСЖ лига 1 Франция возможные трансферы Зинедин Зидан Маурисио Почеттино Луиш Кампуш Политика Футбол

Эмир Катара хочет, чтобы главным тренером «ПСЖ» стал Зинедин Зидан.

По сведениям журналиста Фабриса Хокинса, Тамим бин Хамад Аль Тани заинтересован только в назначении Зидана, находящегося без работы в этом сезоне.

Однако пока договориться с экс-тренером «Реал Мадрид» не удается.

Также в клубе есть сомнения в том, что Зидан и будущий спортивный директор Луиш Кампуш смогли бы сработаться.

Ранее сообщалось, что Маурисио Почеттино может продолжить тренировать «ПСЖ».

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