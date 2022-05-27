Эмир Катара хочет видеть тренером «ПСЖ» лишь Зидана. Договориться пока не удается

Эмир Катара хочет, чтобы главным тренером стал .

По сведениям журналиста Фабриса Хокинса, Тамим бин Хамад Аль Тани заинтересован только в назначении Зидана, находящегося без работы в этом сезоне.

Однако пока договориться с экс-тренером «Реал Мадрид» не удается.

Также в клубе есть сомнения в том, что Зидан и будущий спортивный директор смогли бы сработаться.

Ранее сообщалось, что может продолжить тренировать «ПСЖ».

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