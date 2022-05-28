«ПСЖ» общается с Зиданом каждый день, но тренер пока отказывается от работы. Почеттино может остаться

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Маурисио Почеттино может остаться главным тренером «ПСЖ».

По информации журналиста Sky Sport Джанлуки Ди Марцио, руководители парижан очень хоть пригласить Зинедина Зидана и делают все, чтобы переубедить его.

Каждый день представители клуба контактируют с Зиданом, но экс-тренер «Реала» пока не открыт для работы в Париже, в том числе и по семейным причинам – Зинедин родился в Марселе. Базирующийся в расположенном на юге Франции городе «Олимпик» – принципиальный соперник «ПСЖ».

Учитывая ситуацию, нельзя исключать продолжение сотрудничества с Почеттино. Это может случиться, если тренер, который действительно убедит «Пари Сен-Жермен», не будет найден.

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