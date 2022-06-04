Моуринью останется в «Роме» на следующий сезон. «ПСЖ» может пригласить тренера «Ниццы» Гальтье

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Жозе Моуринью не возглавит «ПСЖ»

Ранее сообщалось, что парижский клуб рассматривает португальца в качестве кандидата на пост главного тренера. Однако, как сообщает Джанлука Ди Марцио, тренер готовится к следующему сезону с «Ромой». Он останется в римском клубе с вероятностью 100%. 

Моуринью находится в хороших отношениях с будущим спортивным директором «ПСЖ» Луишем Кампушем, но оба специалиста сосредоточены на других задачах. 

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