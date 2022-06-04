Моуринью останется в «Роме» на следующий сезон. «ПСЖ» может пригласить тренера «Ниццы» Гальтье

не возглавит .

Ранее сообщалось, что парижский клуб рассматривает португальца в качестве кандидата на пост главного тренера. Однако, как сообщает Джанлука Ди Марцио, тренер готовится к следующему сезону с «Ромой». Он останется в римском клубе с вероятностью 100%.

Моуринью находится в хороших отношениях с будущим спортивным директором «ПСЖ» Луишем Кампушем, но оба специалиста сосредоточены на других задачах.

В качестве замены Маурисио Почеттино «ПСЖ» может пригласить главного тренера «Ниццы» .