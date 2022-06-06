Гарет Саутгейт: «Хотел бы, чтобы Мусиала представлял Англию, но это сложно, когда у него каждый день тренировки в «Баварии» с игроками Германии»

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт хотел бы работать с .

Хавбек выступал за молодежные сборные этой страны, но в конечном счете принял решение представлять Германию.

«Мы бы точно хотели, чтобы он остался в сборной Англии. Но когда футболист каждый день тренируется в «Баварии» в окружении игроков сборной Германии, это немного сложнее реализовать. И, конечно, у его семьи там корни.

Работать с ним в юношеских командах было приятно. Мы знали, что он станет хорошим игроком, и так и получилось. Мы относимся к его выбору с уважением», – сказал Саутгейт об уроженце Штутгарта.