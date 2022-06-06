Гарет Саутгейт: «Даже после ЧМ-2018 оставался вопрос, способна ли Англия обыгрывать более крупные команды. С тех пор мы победили Испанию, Бельгию, Германию»

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт высказался перед матчем с Германией.

«Для меня Германия и до сих пор остаются эталоном как страны, которые регулярно и стабильно выигрывают турниры. Нужно уважать футбольную историю и ее текущую силу.

Завтрашний матч прекрасно нам подходит, именно такое испытание нам и нужно. Это будет отличная проверка того, на каком этапе мы находимся, но она не определит, какими мы будем через пять месяцев. Если мы завтра выиграем, это не будет означать, что и через пять месяцев все будет отлично. За это время многое произойдет.

Даже когда мы вышли в полуфинал чемпионата мира 2018 года, а это было одно из тяжелейших испытаний, оставался вопрос, способны ли мы обыгрывать более крупные команды? С тех пор мы победили Испанию, Бельгию на «Уэмбли», Германию. Мы начинаем добиваться нужных результатов в таких играх и продолжим над этим работать», – сказал Саутгейт.

Игра между Англией и Германией в наций пройдет 7 июня.