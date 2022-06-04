Саутгейт о преклонении колена: «Мы пытаемся просветить людей. Понятия не имею, почему этот жест освистывают»

объяснил, почему игроки сборной Англии преклоняют колено.

Перед матчем наций против Венгрии (0:1) болельщики венгерской команды освистали английских футболистов, преклонивших колено.

«Первая причина, по которой мы это делаем, – чтобы попытаться просветить людей по всему миру. Я понятия не имею, почему люди решили освистать этот жест. Молодежь не может знать, почему она это делает, поэтому на нее влияют представители старшего поколения.

Решение УЕФА остается за другими людьми. Мы выступили как команда, все знают, во что мы верим и за что выступаем. В этот вечер мне нужно сосредоточиться на футболе», – сказал главный тренер сборной .