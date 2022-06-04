Саутгейт про 0:1 с Венгрией: «Дело скорее в жаре, чем в длинном сезоне. И мы 3 месяца не играли вместе»

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт подвел итоги игры с Венгрией (0:1).

«Мы знали, что будет очень сложно. У нас прежде были очень тяжелые игры с Венгрией, как и у других больших стран. Очень трудно взломать оборону венгров.

Нашим действиям не хватало остроты. Думаю, так сложилось скорее из-за жары, чем из-за длинного сезона. К тому же мы не играли вместе уже три месяца, у нас три матча за полгода.

Мы разочарованы, поскольку если Англия собирается добраться до финальных стадий ЧМ-2022, то нужно побеждать в таких встречах», – сказал Саутгейт.