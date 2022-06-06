«Зенит» и Газпромбанк запустили программу «Креативные лаборатории» по поиску молодых специалистов творческих направлений

6 июня в пространстве «Цифергауз», расположенном на территории Новой Голландии в Санкт-Петербурге, состоялась пресс-конференция, посвященная запуску совместного проекта на стыке искусства, спорта и бизнеса.

«Креативные лаборатории» – это уникальная для Петербурга программа по поиску и развитию молодых специалистов творческих направлений, а также последующей интеграции их проектов в городскую, спортивную и бизнес-среду.

Первая лаборатория пройдет с 6 по 8 июня и будет посвящена медиа-искусству и дополненной реальности. Молодые художники, дизайнеры, исследователи и студенты творческих специальностей будут работать над собственными проектами под руководством опытных кураторов — продюсера Лизы Савиной, медиахудожника, одного из пионеров медиа-арта Аристарха Чернышева, основателей студии и школы «Гонзо» Ксении Диодоровой и Алексея Полеухина.

«Зенит» является частью социокультурной жизни города и страны, и для нас важно быть вовлеченными во все процессы, которые происходят в Петербурге, в России и в мире. Спорт — вид деятельности, который по-настоящему объединяет людей. Искусство и наука выполняют те же функции — эти области тесно связаны и часто пересекаются между собой. Кроме того, у клуба есть большая потребность в интересных и креативных людях, увлеченных своим делом, и с помощью совместного проекта с Газпромбанком мы намерены их объединить», – заявила директор «Зенита» по коммуникациям Жанна Дембо.

«В рамках «Креативных лабораторий» мы не задаем участникам узких рамок — важно, чтобы студенты могли заниматься творчеством и раскрыть свой потенциал — у проекта есть только тема, направление и замечательные наставники, которые будут помогать ребятам в течение трех дней. Этот проект для Газпромбанка — шаг в будущее, и мы хотим сделать его вместе с нашими студентами и с футбольным клубом «Зенит», – отметил заместитель управляющего северо-западным филиалом Газпромбанка Александр Кузнецов.

Трехдневный учебный и творческий интенсив пройдет на уникальной по своим техническим возможностям площадке цифрового искусства «Цифергауз» в Новой Голландии.