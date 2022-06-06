«Федун малокомпетентен в футболе, он не понимает игру. Все, что происходит в «Спартаке», – это антифутбол». Орлов о владельце красно-белых

считает, что не разбирается в футболе.

Ранее владелец «Спартака» заявил, что заточена на чемпионство одной команды.

– Как вы оцените заявление Федуна?

– Однажды Петржела сказал, что «Зенит» никогда не станет чемпионом, подразумевая, что чемпионом всегда будет «Спартак» или другая московская команда. Ну мало ли кто что говорит.

Хорошо, а почему тогда «Спартак» занял не второе место, а десятое? Федун малокомпетентен в футболе. Он не понимает футбол, игру.

За эти годы, что он тратит столько денег [на «Спартак»], мог бы уже чему-то научиться. А если у твоей команды не поставлена игра, ежегодно меняются тренеры, то что ты хочешь? А все, что происходит в , – это антифутбол. Вот и результат этого антифутбола, – сказал журналист.