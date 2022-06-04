Экс-тренер молодежки «Спартака»: «Федун любит и предан футболу, не наигранно переживает. Он разбирается в тонкостях»

Алексей Лунин рассказал, что хорошо понимает футбол.

– Вы сказали, что Федун часто интересовался делами молодежки и академии. Как это проявлялось?

– В личной беседе Леонид Арнольдович говорил, что смотрит все игры молодежки. Я об этом помнил всегда, неоднократно мотивировал этим ребят. Было видно, что он разбирается – он знал всех игроков молодежки. Когда на совете директоров шло обсуждение, Федун всегда интересовался потенциалом того или иного молодого футболиста.

Уделял много внимания академии, вникал во все вопросы. Регулярно интересовался: «Что нужно, чем помочь?». В плане современного оборудования, организации сборов. Эти вопросы всегда своевременно решались.

– Каким человеком он показался в личных беседах?

– Человеком, который любит и предан футболу, который не наигранно переживает. С ним в разговоре всегда очень хочется излить душу. Потому что чувствуешь, что идет откровенный разговор, что с тобой общается человек, который глубоко заинтересован.

Кстати, Федун разбирается в тонкостях футбола. Взять, например, данные фитнес-отчетов: количество спринтов и другие показатели – во всем этом он ориентируется очень хорошо. Или отчеты по футболистам – он всегда обращал внимание на разные мелочи. На количество выигранных единоборств, точных/неточных передач, – сказал бывший главный тренер молодежной команды .