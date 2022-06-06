Судья-гей Нейпир: «Надеюсь, каминг-ауты перестанут восприниматься как новость. Общество сильно изменилось за последние 10 лет»

Шотландский судья Крэйг Нейпир рассказал о последствиях каминг-аута.

Ранее арбитр признался в нетрадиционной сексуальной ориентации и стал первым открытым геем в шотландском футболе со времен Джастина Фашану, выступавшего в нападении «Эйрдрионианс» (1993) и «Хартс» (1993-1994).

«Реакция была фантастической, по всему миру. Я получил сообщения поддержки даже из Намибии и Таджикистана. В Шотландии поддержка была подавляющей.

Обычно судьи впадают в панику, когда фанаты приходят к ним в соцсети, но все сообщения были позитивными. Да, было несколько негативных комментариев, но в личные сообщения писали только хорошее.

Со мной связывались игроки, руководители со всей страны. Люди хотят работать вместе, чтобы сделать футбол безопасным пространством для всех.

Общество сильно изменилось за последние 10 лет. Я помню, как был молодым судьей и думал: «Лучше никому не говорить, иначе у меня не будет шансов продвигаться вперед».

Хотел бы я сделать это раньше, но сейчас мне кажется, что это было самое подходящее время присоединиться к уже звучащим голосам. Это действительно важно с точки зрения примера.

Надеюсь, мы придем к тому, что каминг-аут перестанет восприниматься как новость. Хочется, чтобы это был органичный процесс.

Подумайте о празднике по окончании сезона, когда игроки выводят на поле своих подруг, жен и детей. Я бы хотел, чтобы люди знали о сексуальной ориентации игрока, чтобы фанаты могли видеть партнеров вместе в социальных сетях», – сказал арбитр.