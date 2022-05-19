Вендел об отстранении России: «ЛЧ – главный турнир в мире, у нас отняли мечту. Обидно остаться без возможности сыграть с «Барсой» или «Реалом»

Хавбек прокомментировал отстранение России от международных соревнований.

– отстранил российские клубы от еврокубков, то есть «Зенит» не сыграет в Лиге чемпионов. Как ты на это отреагировал?

– Мы все очень расстроились из-за этого, ведь Лига чемпионов – главный клубный турнир в мире, каждый футболист мечтает играть там, а теперь у нас отняли эту мечту.

Но нам остается только принять это и работать с удвоенной силой, чтобы в следующем сезоне вновь попасть туда и надеяться, что российские клубы допустят до участия.

– Многие болельщики боятся, что из-за отстранения от еврокубков «Зенит» покинут легионеры. Для тебя или для других бразильцев это может стать причиной для ухода?

– Я никуда не уйду из «Зенита», это точно. Съезжу в отпуск в Бразилию, наберусь сил – и вернусь в Петербург готовиться к следующему сезону.

– Как ты думаешь, уровень упадет из-за отсутствия международных матчей?

– Может быть, да, может быть, нет. Обидно остаться без возможности сыграть против «Барселоны» или «Реала», но ничего не поделаешь.

Как я уже сказал, надо работать и вновь становиться чемпионами, чтобы, возможно, через один сезон вернуться в еврокубки.

– У тебя нет опасений, что из-за отсутствия еврокубков в Европе и в сборной Бразилии перестанут следить за тобой?

– Каждый футболист мечтает выступать в национальной сборной, и я не исключение. Если играть важную роль в своем клубе и отдавать всего себя на сто процентов, рано или поздно есть шанс получить туда вызов.

Конечно, очень помогает в этом, но я верю, что упорный труд однажды подарит мне такую возможность, – сказал полузащитник.

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