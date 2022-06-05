Бэйл после 1:0 с Украиной: «Величайший результат в истории Уэльса. Мы мечтали об этом»

Хавбек сборной Уэльса Гарет Бэйл подвел итоги матча с (1:0) в стыках ЧМ-2022.

«Это величайший результат в истории сборной Уэльса. Мы все в восторге. Мы мечтали об этом и добивались этого с самого начала. Все ради наших невероятных фанатов. Я не могу даже слова подобрать, чтобы описать эти ощущения.

В последние недели я мало что мог делать из-за проблем со спиной, но помогал чем мог. Я отдал все силы сегодня», – сказал полузащитник.

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