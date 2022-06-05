Тренер Уэльса Пейдж про 1:0 с Украиной: «Очень эмоциональный матч. Мы были великолепны»

Главный тренер сборной Уэльса Роб Пейдж подвел итоги матча с (1:0).

«Это был очень эмоциональный матч. Временами на поле творилось настоящее безумие, но мы сумели справиться со всем, что происходило сегодня. Мы были великолепны, если смотреть в целом.

Болельщики были невероятны. Они помогали нам с первой и до 96-й минуты.

Люди спрашивали меня перед матчем, нервничаю ли я. Но я был скорее приятно взволнован, поскольку доверяю этим парням. Я вижу, что они делают на тренировках. Конечно, я нервничал, но доверял игрокам», – сказал Пейдж.

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