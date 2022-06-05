Игроки Украины и Уэльса преклонили колено перед стыковым матчем ЧМ-2022

Игра между Уэльсом и началась с акции, направленной против неравенства.

Футболисты обеих команд перед началом финального стыкового матча в квалификации ЧМ-2022 встали на колено в знак поддержки движения Black Lives Matter («Жизни темнокожих важны»).

Примечательно, что команды Шотландии и Украины перед полуфинальной игрой, состоявшейся 1 июня в Глазго, преклонять колено не стали.

Фото: кадр из трансляции SK1 HD

Квалификация ЧМ-2022. Стыковой матч. Украина в гостях у Уэльса. Онлайн-трансляция, Зинченко и Бэйл в старте