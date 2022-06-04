Гарет Бэйл: «Мир сочувствует Украине, и мы понимаем, насколько для нее важно победить, но Уэльс хочет на ЧМ-2022»

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Хавбек сборной Уэльса Гарет Бэйл высказался перед матчем с Украиной в квалификации ЧМ-2022.

– Принесете ли вы извинения украинцам, если лишите их надежды на выступление на чемпионате?

– Как бы ужасно это ни прозвучало, нет. Это футбол, это соревнование, на которое мы тоже хотим попасть.

Мир сочувствует Украине. И объединяет всех именно спорт. Мы понимаем, насколько важно Украине добиться успеха в матче, но мы хотим выйти на ЧМ-2022.

Это не потому что мы злые. Это ради нашей страны и ради наших фанатов.

Мы понимаем, что на Украине происходят кошмарные вещи. Наши сердца полны сочувствия. Все мы испытывали ужасные ощущения, но ничего не могли с этим сделать. Но в воскресенье дело будет связано только с футболом. Мы хотим победить.

Не знаю, можно ли этот матч считать самым важным в моей карьере, поскольку мы доходили до полуфинала Евро-2016. Но это однозначно очень важная игра. Мы были на ЧМ только раз и очень хотим снова туда выйти, – сказал Бэйл.

Игра между Уэльсом и Украиной пройдет 5 июня в Кардиффе.

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