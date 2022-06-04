«В Украине уверен на 100%. Уэльс пройти будет чуть проще, чем Шотландию». Левченко про отбор на ЧМ

Теги Сборная Украины по футболу сборная Уэльса по футболу сборная Шотландии по футболу Евгений Левченко квалификация ЧМ-2022 Футбол

Экс-хавбек сборной Украины Евгений Левченко поделился ожиданиями от игры команды с Уэльсом.

«На полпути расслабляться абсолютно нельзя. Шотландию мы прошли уверенно.

Считаю, что Уэльс пройти будет чуть проще. Это мнение базировано именно на том, что шотландцев я считаю более сплоченным и добротным коллективом.

Конечно, вторая игра на протяжении короткого периода времени может сыграть злую шутку. Но я уверен в сборной на сто процентов», – сказал Левченко «Футбол News».

Уэльс примет Украину в Кардиффе 5 июня. Победитель игры получит право выступить на ЧМ-2022.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные