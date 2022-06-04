«В Украине уверен на 100%. Уэльс пройти будет чуть проще, чем Шотландию». Левченко про отбор на ЧМ

Экс-хавбек сборной Украины Евгений Левченко поделился ожиданиями от игры команды с .

«На полпути расслабляться абсолютно нельзя. Шотландию мы прошли уверенно.

Считаю, что Уэльс пройти будет чуть проще. Это мнение базировано именно на том, что шотландцев я считаю более сплоченным и добротным коллективом.

Конечно, вторая игра на протяжении короткого периода времени может сыграть злую шутку. Но я уверен в сборной на сто процентов», – сказал Левченко «Футбол News».

Уэльс примет Украину в Кардиффе 5 июня. Победитель игры получит право выступить на ЧМ-2022.