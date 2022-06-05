Быстров о ТВ: «Там не с кем «зарубаться». Я понимаю футбол и вижу его так, как надо, а кто пытается спорить – в заведомо проигрышной ситуации»

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Экс-хавбек «Зенита» Владимир Быстров высказался о своих телевизионных выступлениях.

– Вы регулярно «выдаете огня» на телевидении. Делаете какие-то заготовки перед эфирами?

– Ни разу к ним не готовился и ничего не планировал.

– Даже в первый раз?

– Я вообще случайно на ТВ попал. Поехал с Андреем Сергеевичем [Аршавиным]. Он спросил: «Хочешь попробовать?» – «Не хочу». Он говорит: «Да иди попробуй».

Но вот все-таки решился и попробовал. Не помню, что после него мне сказали, но на следующий эфир позвали. Так и пошло.

– Вы часто «зарубаетесь» в эфире с комментаторами и экспертами. С кем был самый ожесточенный спор?

– На самом деле, там не с кем «зарубаться», потому что я понимаю футбол и вижу его так, как надо видеть. А те, кто пытается со мной спорить, заведомо находятся в проигрышной ситуации.

– Вам когда-нибудь хотелось кого-нибудь послать на хрен во время спора на ТВ?

– Честно, всех! Я могу это сделать, но не позволяю себе этого, потому что все-таки уважаю своих оппонентов.

Но, когда уже не знаешь, как объяснить им, уже 10-11 повторов показывают, а они все придерживаются своей точки зрения, конечно, очень хочется послать, – заявил Быстров.

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