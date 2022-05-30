Быстров о «Спартаке»: «Ваноли нужно убирать. Кубок России брали и команды из ФНЛ, грубо говоря»

поделился мнением о будущем главного тренера .

Красно-белые в этом сезоне завоевали Кубок России, в финал обыграв «Динамо» (2:1).

«Какую оценку ставим футболистам? Игрокам «Спартака» ставим «пятерку», а динамовским – «двойку».

Шварц подстроился под игру «Спартака» и не стал рисковать с четырьмя защитниками, добавив в центр обороны Паршивлюка. Тем самым он потерял впереди и показал, что боится. Все закономерно, за это и получили. В этой игре «Спартак» был лучше, а Шварц никак не реагировал на ход матча.

Кубок России раньше брали и команды из ФНЛ, грубо говоря. На протяжении всего чемпионата «Спартак» не показывал выразительного футбола. Доверяет ли руководство этому тренеру или нет – это проблема клуба, мне все равно. Вселил ли он уверенность в футболистов «Спартака»? Я считаю, что нет.

Важно, как команда играет на протяжении всего сезона, а не один конкретный матч. Мое мнение, что Ваноли нужно убирать, но если он останется – я не против», – сказал бывший игрок красно-белых.