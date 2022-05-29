Быстров о беспорядках перед финалом ЛЧ: «Это позор. У нас справлялись дубинками»

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Владимир Быстров высказался о беспорядках перед финалом Лиги чемпионов в Париже.

Экс-хавбек «Зенита» выразил мнение после матча «Реал» – «Ливерпуль» (1:0), на который некоторые фанаты хотели пройти без билетов.

«Это позор. Не припомню, чтобы применяли слезоточивый газ. У нас на подступах к трибунам справлялись дубинками, на этом ограничивались.

У нас недовольны были, что дубинками, а во Франции против женщин и детей применяют слезоточивый газ», — сказал Быстров.

«Не уверен, что финал можно организовать хуже». Как объясняют скандал со слезоточивым газом?

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