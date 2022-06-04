Владимир Быстров: «Два раза блевал в игре. Слава богу, никто не видел»

Владимир Быстров рассказал, что его тошнило во время матчей из-за нагрузок.
– Вам часто приходилось работать с требовательными тренерами. У кого было больше всего беготни на тренировках?
– В разные периоды у всех ее было много. Но я любил бегать, понимал, что это нужно.
– Но ведь это же скучная, монотонная работа… Как вы абстрагировались? О чем думали во время бега?
– Как бы не блевануть и добежать до финиша. Мне было психологически тяжело бежать на длинные ситуации, приходилось переступать через себя.
– Блевали на тренировках?
– Я и в игре два раза блевал. Слава богу, никто не видел.
– Ого, это когда?
– Зачем мне говорить? Сейчас найдете видео, увидите, как я блевал.
– Ну хотя бы скажите, где это было: в клубе или сборной?
– В клубе. В сборной мне запомнился только случай в матче отбора ЧМ-2014 против Португалии (1:0). Тогда на 70-й минуте я на рывке догнал Роналду, отнял у него мяч. После этого не просил замену, но Капелло все равно меня заменил. И правильно сделал, потому что я чувствовал, что еще минут пять – и меня всего бы свело, – сказал бывший полузащитник «Зенита».