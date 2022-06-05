Президент «Баварии»: «Убежден, Левандовски будет играть за нас в следующем сезоне. Не вел бы себя так на его месте. Контракт – это контракт»

Президент «Баварии» вновь заявил, что останется в клубе.

– Мы всегда говорили, что контракт Левандовского действует до 30 июня 2023 года, а контракт – это контракт! Куда мы идем, если игрок может сам решить, что его контракт больше ничего не значит, а мы при этом должны платить ему до последнего дня? Это несправедливо. Так не должно быть.

Я немного удивлен, что Робер выбрал путь публичных заявлений. На его месте я бы так себя не вел. Он уже давно в «Баварии», здесь он взял много трофеев и дважды стал лучшим футболистом мира.

Думаю, он очень хорошо знает, что дает ему «Бавария». Этот клуб очень хорошо обращается со своими игроками и делает все, чтобы они показывали максимум на поле. Так что я должен сказать, что благодарность – это не улица с односторонним движением.

– Возможно ли, что после всех этих слов Левандовски останется в «Баварии» и будет хорошо играть?

– Я не беспокоюсь об этом. Роберт – настоящий профессионал, он хочет играть в футбол.

– не переживает из-за того, что Левандовски уйдет бесплатно следующим летом?

– К счастью, у нас нет экономических проблем. Мы хотим видеть лучших в команде, а Роберт – один из лучших. Так что я убежден, что он будет играть за нас в следующем сезоне, – заявил Герберт Хайнер для Bild.

В минувшем сезоне 33-летний нападающий забил 46 голов в 50 матчах за «Баварию» во всех турнирах. Его полная статистика доступна здесь.