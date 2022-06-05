Левандовски хочет только в «Барсу» и не рассматривает другие варианты. Контракт на 3 года согласован

рассматривает лишь вариант с переходом в «Барселону».

Через своего агента форвард «Баварии» сообщил руководству каталонского клуба, что не будет рассматривать предложения от других команд, сообщил журналист Фабрицио Романо.

Левандовски знает, что договориться с «Баварией» по-прежнему тяжело. Поэтому он готов ждать момента, когда «Барса» подпишет его.

Форвард устно договорился с «Барселоной» о контракте на три года. Руководство «Барсы» делает все, чтобы подписать Роберта.

В минувшем сезоне 33-летний нападающий забил 46 голов в 50 матчах за «Баварию» во всех турнирах. Его полная статистика доступна здесь.

Вице-президент «Барсы»: «Сможем подписать Левандовского, если снизим его зарплату и сумму трансфера в три раза»