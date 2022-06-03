Сантуш о Роналду в запасе: «Есть то, что он не может выполнить на уровне Андре Силвы. Но Криштиану умеет многое другое, и поэтому он лучший в мире»

объяснил, почему не вышел на матч с Испанией (1:1) в старте.

«Это был просто иной вариант. Это выбор тренера, тактический выбор – мы будем принимать подобные решения во всех четырех матчах [ ].

Я подумал, что в этой игре важно выпустить такого игрока, как Андре [Силва], в старте. Он трудолюбив, он прессингует и может делать несколько вещей, которые Криштиану не может выполнить на том же уровне.

Криштиану может делать многое другое, и поэтому он лучший игрок мира. Но в этот раз это был мой личный выбор. Я буду проводить большую ротацию в ближайших трех матчах. Все игроки должны быть готовы выйти на поле, мы ждем этого от них», – сказал тренер сборной .

На 62-й минуте вчерашнего матча Роналду вышел на замену, но результативными действиями не отметился. Он не забивает за сборную пять матчей подряд.