Леонид Федун дал старт празднованию 100-летия «Спартака» на Winliner

4 июня состоялось торжественное открытие проекта Winliner, посвященного празднованию 100-летия «Спартака».

Всех болельщиков красно-белых ждут 8 дней плавания, где каждый сможет окунуться в историю великого клуба, прикоснуться к красно-белым легендам, выиграть памятные призы в тематических конкурсах и просто насладиться прекрасными видами столицы с борта 80-метрового лайнера.

Старт празднованию 100-летия «Спартака» дал председатель совета директоров клуба Леонид Федун. Леонид Арнольдович появился на палубе перед гостями вместе с Кубком России, который красно-белые выиграли неделю назад в «Лужниках» – трофей будет радовать глаз посетителей Winliner до окончания праздничных мероприятий на Москве-реке.

«Хочу всех поздравить со 100-летием и кубком, который мы завоевали в невероятном мачте. За 60 лет я видел много футбольных матчей, но такого по накалу, по драматургии никогда не было… Я хотел бы поблагодарить организаторов этого тура, компанию Winline, которая впервые на моей памяти сделала такое масштабное мероприятие», – заявил Леонид Арнольдович Федун.

К гостям Winliner по видеосвязи обратился и автор победного гола в воскресном кубковом финале, один из любимцев болельщиков нынешнего состава Квинси Промес. «Я хочу вам всем пожелать счастливого празднования 100-летия», – с улыбкой отметил голландец.

Посетителей Winliner на протяжении всех восьми дней круиза ожидают уникальные экспонаты спартаковского клубного музея, беседы и автограф-сессии красно-белых легенд прошлых лет, трансляции лучших матчей команды, а также розыгрыши подарков и даже уникальный матч длиной 1922 минуты, принять участие в котором сможет любой желающий!

Гостей Winliner также поздравил Лука Каттани, спортивный директор ФК «Спартак»: «Я сразу говорил, когда только сюда приехал, что хочу помочь «Спартаку» снова выигрывать. Это было моей задачей. Мы все работали над этим. Неделю назад этот момент стал самым запоминающимся и счастливым моментом в моей футбольной карьере. Я надеюсь, что мне удастся увидеть еще таких же счастливых людей».

Ежедневно с итогами круизного дня на канале ФК «Спартак» в ВКонтакте и YouTube будет выходить онлайн-студия «19:22».

Winliner – проект, запущенный к 100-летию футбольного клуба «Спартак» при поддержке многолетнего партнера клуба компании Winline. Ежедневно с 5 по 12 июня лайнер будет совершать три круиза по Москве-реке – утром, днем и вечером. Программа празднования обещает быть насыщенной и охватить все исторические эпохи красно-белых – от становления клуба до наших дней. Маршрут лайнера проходит рядом с ключевыми достопримечательностями столицы, в числе которых стадион «Лужники», Москва-Сити, Крымский мост и памятник Петру I.

Получи шанс попасть на Winliner – регистрируйся на официальном сайте. Спешите стать частью нашей общей истории!