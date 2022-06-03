«Спартак» отметит 100-летие круизом по Москве-реке. Зарегистрируйтесь на Winliner и получите шанс попасть на борт!

Московскому «Спартаку» – 100 лет! Отпраздновать вековой юбилей самый титулованный клуб России решил вместе со своими болельщиками и подготовил для них красно-белый круиз по Москве-реке на 80-метровом лайнере, который будет курсировать с 5 по 12 июня. Получите шанс попасть на Winliner – регистрируйтесь на сайте Winliner.ru.

На протяжении восьми дней гостей ждут различные мероприятия с участием игроков и легенд клуба, а также его знаменитых болельщиков: просмотры матчей, автограф-сессии, розыгрыши эксклюзивных подарков. Кроме того, на лайнере будут представлены экспонаты из музея «Спартака» и даже только что завоеванный Кубок России! Каждый день праздничной программы – конкретная эпоха в столетней истории «Спартака».

5 июня – «20-30-е – становление клуба». Каждый желающий в этот день сможет принять участие в футбольном турнире, названном в честь «Московского клуба спорта» – команды-предшественницы современного ФК «Спартак». Кроме того, организаторами подготовлен арт-перформанс совместно с современными художниками, а вечер первого дня завершится встречей и автограф-сессией с знаменитым форвардом красно-белых 90-х Владимиром Бесчастных.

6 июня – «Золотые 50-е». Гости Winliner вместе с советским и российским спортивным журналистом Леонидом Трахтенбергом отправятся в середину XX века. Также 6 июня состоится автограф-сессия с Александром Самедовым, воспитанником ФК «Спартак», чемпионом России (2016/17), обладателем Кубка России (2002/03) и суперкубка России (2017) в составе красно-белых. Кроме того, в этот день гости Winliner могут получить мастер-класс по фирменному стилю красно-белых на футбольном поле: стеночки, забегания, комбинации, а после проверить свои силы и футбольные навыки на практике совместно с блогерами и профессиональными спортсменами.

7 июня – «Джазовые 60-е». Это период, когда песни Армстронга и Синатры регулярно звучали в Тарасовке, а ФК «Спартак» сделал чемпионский дубль и имел один из самых зрелищных чемпионских составов в истории. Гости смогут узнать, как жил ФК «Спартак» во времена Галимзяна Хусаинова, Геннадия Логофета, Владимира Маслаченко, Николая Осянина и Анатолия Крутикова. На лайнер будут приглашены известные джазовые исполнители, а помимо концерта среди гостей разыграют виниловые пластинки с автографом легенды ФК «Спартак» Н. П. Симоняна.

8 июня – «70-е – День болельщика». Он будет посвящен созданию первой группы поддержки красно-белых. Гостями Winliner станут Денис Бояринцев, сыгравший за красно-белых 92 матча, воспитанник ФК «Спартак» Роман Шишкин и нападающий Никита Баженов, известный своими неординарными голами за московский клуб. В этот день также состоится специальный показ документального фильма «Мы – Спартак» от онлайн-кинотеатра KION и Sports.ru, выпущенный к 100-летию ФК «Спартак».

9 июня – «Легендарный стиль 80-х». Погружаемся в эпоху, когда Константин Иванович Бесков превратил «Спартак» в суперклуб с фирменными кружевами, магией Федора Черенкова, передачами Юрия Гаврилова, голами Сергея Родионова и титулом «Лучший вратарь мира» Рината Дасаева. В честь последнего в этот день будет проведен вратарский челлендж, в котором примут участие блогеры и голкиперы «Спартака». Во время вечерней прогулки состоится футбольный матч, посвященный знаменитому «Бесковскому» стилю игры и душевный разговор с легендами клуба.

10 июня – «Топовые 90-е». Отправляемся в самый трофейный период в истории «Спартака» и ностальгируем по стеночкам, забеганиям и победам над грандами европейского футбола. Переносимся в эпоху тотального доминирования красно-белых за просмотром матчей «Спартака» с «Ливерпулем» и «Арсеналом», а также сериала «Спартак 90-х».

11 июня – «Новый Спартак». Самым громким событием 2010-х стало долгожданное чемпионство «Спартака». Впервые в истории московский клуб праздновал его на своем родном стадионе. Еще этот период запомнился открытием новой базы, громкими трансферами и развитием киберспортивной команды. 11 июня на борту лайнера красно-белые болельщики, блогеры, легенды клуба и футболисты поучаствуют в «Легендарном матче 1922», который продлится 1922 минуты. Затем гости смогут научиться играть в FIFA под руководством действующего чемпиона по FIFA в РФ Даниила Абельдяева, побудут зрителями парного турнира между стримерами и друзьями ФК «Спартак» и возьмут автографы у киберспортсменов.

12 июня – «Пишем историю вместе». В заключительный день юбилейного круиза пройдет легендарный матч, который продлится 1922 минуты. В нем примут участие болельщики, легенды и футболисты основного состава ФК «Спартак». Впишите свою имя в историю!

Не упустите шанс отметить 100-летие «Спартака» вместе с легендами красно-белых и получить незабываемые эмоции – регистрируйтесь на сайте Winliner! Программа юбилейных мероприятий регулярно обновляется, следите за изменениями на https://winliner.ru.