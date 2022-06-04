Жозе Моуринью: «Я проиграл полуфинал ЛЧ из-за спорного гола, с ВАР можно было бы увидеть, что мяч не попал в ворота. Но я и выигрывал матчи с голами из офсайда»

высказался об инновациях в судействе.

«Технология определения гола объективна: мяч пересек линию или нет. Больше ничего.

Определение офсайда, если только кто-то не проведет неправильные линии, считается объективным: либо это офсайд, либо нет. Мы проиграли матч из-за дюймового офсайда? Это офсайд.

Я бы хотел ввести чистое игровое время, потому что не было бы места для пустой траты времени. В таких культурах, как португальская или итальянская, это было бы хорошо.

Временами ВАР двигался в сомнительных направлениях. Уже можно сказать, нравится он вам или нет. Я проиграл полуфинал Лиги чемпионов из-за спорного гола. Если бы был ВАР, можно было бы увидеть, что мяч не попал в ворота, но я также выигрывал матчи с голами из офсайда», – сказал главный тренер «Ромы» во время выступления в университете Лиссабона.