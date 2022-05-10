Моуринью о пенальти «Фиорентины»: «Рома» хочет объяснений и уважения от таких людей, как ВАР Банти, сидящих в своих креслах и отбирающих у нее очки»

Главный тренер «Ромы» остался недоволен ВАР на игре с «Фиорентиной» (0:2).

Счет в матче 36-го тура был открыт на 5-й минуте после фола защитника на хавбеке в штрафной римлян. Пострадавший сам реализовал пенальти.

«Мы давно ждем объяснений, а их все нет. Конечно, после игры в четверг [с «Лестером» в Лиге конференций] нам не хватало и физических, и моральных сил, если сравнивать себя с командой, готовившейся целую неделю.

Однако я хочу услышать объяснения от мистера Банти из Ливорно – этот город недалеко отсюда, кстати. Я уже посмотрел повтор, там фола нет. Главный арбитр [ ] был рядом с эпизодом и не стал назначать пенальти, а вот сидящий в комнате для видеоассистентов мистер Банти решил вмешаться.

Если не считать пенальти, все равно была сильнее, играла в более высоком темпе и более сосредоточенно, так что ее победа заслуженная. Проблема в том, что мы говорим не только про эти три очка, но и про множество инцидентов, объяснения которым нет.

Почему ВАР обратился к судье, который был в 10 метрах от эпизода и видел, что там не пенальти? Почему? Вот что нужно объяснить, а объяснений все нет.

Честно говоря, происходящее с этой командой выходит за рамки разумного. Мы знаем, что фанаты «Ромы» нас уважают, но мы также хотим, чтобы нас уважали такие, как Банти, сидящие в своих удобных креслах и отбирающие много, много очков у этой команды», – сказал Моуринью DAZN.

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