Жозе Моуринью: «Рома» устала от судей и ВАР. Есть люди, заинтересованные в том, чтобы мы заняли восьмое место»

считает, что в Италии хотят поставить «Рому» на восьмое место в чемпионате.

«Есть люди, заинтересованные в том, чтобы мы заняли восьмое место. И есть надежда на победу в финале Лиги конференций.

В таком случае у Италии будет 8 команд в еврокубках – это фаннтастика для итальянского футбола. Но это не должно происходить из-за несправедливости и неуважения к тем, кто работает так много, как мы.

В матче с «Фиорентиной» соперник лучше двигался. Мы играли очень хорошо, но мы устали от судей, ВАР и проблем после игр.

Окей, судьи ошиблись, их наказали, но где наши очки? Я не хочу поздравлять Вар и судей по окончании сезона, я хочу финишировать пятым или шестым – это наша цель, положение, в котором мы были практически весь сезон», – сказал главный тренер римлян.

«Рома» 25 мая сыграет с «Фейеноордом» в финале Лиги конференций в Тиране.

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