«Уфа» не стала выкупать Урунова после аренды. Хавбек возвращается в «Спартак»

Остон Урунов вернется в «Спартак» после аренды в «Уфе».
«Завершился срок арендного соглашения узбекского полузащитника Остона Урунова с «Уфой». За нашу команду Урунов в нынешнем сезоне провел 17 матчей.
Футбольный клуб «Уфа» благодарит Остона за совместную работу и желает успешного продолжения профессиональной карьеры!» – говорится в заявлении клуба, вылетевшего в Олимп-ФНЛ.
Урунов перешел в «Спартак» из «Уфы» летом 2020 года. В феврале 2021 года он вернулся в башкирский клуб на правах аренды, проведя 25 матчей в РПЛ за полтора сезона. Статистика игрока – здесь.