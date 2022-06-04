«Уфа» не стала выкупать Урунова после аренды. Хавбек возвращается в «Спартак»

Остон Урунов вернется в после аренды в «Уфе».

«Завершился срок арендного соглашения узбекского полузащитника с «Уфой». За нашу команду Урунов в нынешнем сезоне провел 17 матчей.

Футбольный клуб «Уфа» благодарит Остона за совместную работу и желает успешного продолжения профессиональной карьеры!» – говорится в заявлении клуба, вылетевшего в .

Урунов перешел в «Спартак» из «Уфы» летом 2020 года. В феврале 2021 года он вернулся в башкирский клуб на правах аренды, проведя 25 матчей в за полтора сезона. Статистика игрока – здесь.