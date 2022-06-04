«Уфа» не стала выкупать Урунова после аренды. Хавбек возвращается в «Спартак»

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Остон Урунов вернется в «Спартак» после аренды в «Уфе».

«Завершился срок арендного соглашения узбекского полузащитника Остона Урунова с «Уфой». За нашу команду Урунов в нынешнем сезоне провел 17 матчей.

Футбольный клуб «Уфа» благодарит Остона за совместную работу и желает успешного продолжения профессиональной карьеры!» – говорится в заявлении клуба, вылетевшего в Олимп-ФНЛ.

Урунов перешел в «Спартак» из «Уфы» летом 2020 года. В феврале 2021 года он вернулся в башкирский клуб на правах аренды, проведя 25 матчей в РПЛ за полтора сезона. Статистика игрока – здесь.

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