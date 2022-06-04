Семак выступает за трансфер Лантратова в «Зенит». Аршавин – за то, чтобы играл Одоевский (Иван Карпов)

Теги Зенит Химки Андрей Аршавин Сергей Семак премьер-лига Россия возможные трансферы Илья Лантратов Даниил Одоевский Футбол

«Зенит» может подписать вратаря «Химок» Илью Лантратова.

Петербуржцы не отказались от идеи трансфера 26-летнего игрока, переход все еще возможен, утверждает инсайдер Иван Карпов.

Несмотря на сообщения, стычка Лантратова с болбоем в матче со СКА не повлияла на отношение сине-бело-голубых к голкиперу.

Однако в «Зените» нет единой позиции по трансферу Лантратова. Главный тренер команды Сергей Семак выступает за переход Ильи, склоняясь к подписанию готового игрока.

В то же время заместитель генерального директора по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин хочет, чтобы клуб делал ставку на 19-летнего вратаря Даниила Одоевского.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные