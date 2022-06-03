Андрей Мостовой может перейти в «Локомотив», если «Зенит» подпишет Бакаева («Евро-Футбол»)

Андрей Мостовой может покинуть «Зенит».
24-летний футболист, скорее всего, уйдет из питерской команды, если «Зенит» подпишет контракт с Зелимханом Бакаевым, об этом сообщает «Евро-Футбол.ру».
Также к этой информации дополняется, что Мостовой отправится в «Локомотив», если клубы смогут согласовать финансовые условия перехода. Не исключено, что игрока могут отправить в аренду.
Контракт Мостового с «Зенитом» действует до конца июня 2024 года. В прошедшем сезоне полузащитник забил 5 голов и сделал 2 передачи в 28 матчах РПЛ.
Зелимхан Бакаев покидает «Спартак» на правах свободного агента. У него 6 голевых пасов в 26 матчах РПЛ.