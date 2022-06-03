«Зенит» интересуется вратарем «Алании» Солдатенко (Metaratings)

может подписать вратаря из .

По информации Metaratings, петербургский клуб заинтересован в приглашении голкипера .

Главный тренер «Зенита» лично заинтересован в переходе 25-летнего игрока. Отмечается, что переговоры уже на завершающей стадии.

В этом сезоне Солдатенко в составе «Алании» прошел «Зенит» в 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России. Голкипер отразил два удара в послематчевой серии пенальти и забил сам.

Его подробная статистика – здесь.