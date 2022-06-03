«Зенит» интересуется вратарем «Алании» Солдатенко (Metaratings)

«Зенит» может подписать вратаря из Олимп-ФНЛ.
По информации Metaratings, петербургский клуб заинтересован в приглашении голкипера «Алании» Ростислава Солдатенко.
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак лично заинтересован в переходе 25-летнего игрока. Отмечается, что переговоры уже на завершающей стадии.
В этом сезоне Солдатенко в составе «Алании» прошел «Зенит» в 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России. Голкипер отразил два удара в послематчевой серии пенальти и забил сам.
Его подробная статистика – здесь.