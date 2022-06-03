«Зенит» интересуется вратарем «Алании» Солдатенко (Metaratings)

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия возможные трансферы Олимп-ФНЛ Алания Владикавказ Ростислав Солдатенко Футбол

«Зенит» может подписать вратаря из Олимп-ФНЛ.

По информации Metaratings, петербургский клуб заинтересован в приглашении голкипера «Алании» Ростислава Солдатенко.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак лично заинтересован в переходе 25-летнего игрока. Отмечается, что переговоры уже на завершающей стадии.

В этом сезоне Солдатенко в составе «Алании» прошел «Зенит» в 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России. Голкипер отразил два удара в послематчевой серии пенальти и забил сам.

Его подробная статистика – здесь.

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