Аршавин о Месси: «Вся его гениальность была видна в матче с Италией»

остался в полном восторге от игры в матче с Италией.

одержала крупную победу над итальянцами в Финалиссиме (3:0).

«Давно не видел такого Месси, даже в последние два года в «Барселоне» игра его не была такая яркая.

В каждом эпизоде он переключал скорости команды. Он потрясающе видел поле, все его движения, отдавал передачи, отнимал мячи. Вся его гениальность была видна в этом матче. Месси нужен этой сборной.

Но мы должны понимать, что рано или поздно какому-то тренеру нужно будет сказать, что Месси не нужен», – сказал бывший полузащитник сборной России.

Аргентина забрала Финалиссиму – уже 32 матча без поражений. Рекорд совсем близок