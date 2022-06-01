Хачатурянц о спонсоре РПЛ: «Надеялся на «Сбербанк» и ВТБ, но они не проявили интереса. Контракт с «Тинькофф» заканчивается, предложений о продлении не было»

Президент РПЛ Ашот Хачатурянц высказался о финансировании лиги.

– Есть предложения провести Кубок Лиги в момент, когда появляется большое количество окон. Клубы должны в письменном виде ответить о подходящем варианте. В формате может быть исход, где не будет проходных матчей. Кубок может стать очень привлекательным для клубов.

Мы постараемся сделать так, чтобы финансовая составляющая была главным мотиватором Кубка Лиги. В другом случае это не имеет смысла.

– Кто будет спонсором лиги?

– У нас заканчивается контракт с . Предложений о продлении пока не поступало. У нас не состоялся конкурс на титульного спонсора на прошлой неделе. Я надеялся на банки – « и – но они не проявили интереса.

Мои личные переговоры не дали результата. Мы будем искать нового спонсора.

– Что по текущему букмекеру?

– Не буду лукавить. Крайне неприятная ситуация, мы вели переговоры больше 2 месяцев с победителем конкурса. Когда я пригласил проводить общее собрание РПЛ – я получил СМС о том, что они не готовы подписывать контракт. Такой формат общения... Я привык к другой корпоративной этике, – сказал Хачатурянц.

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