Агент Джикии рассказал о проблеме с глазом у игрока перед финалом Кубка: «У тебя через сутки игра, а ты одним глазом не видишь»

Агент Георгия Джикии рассказал, с какой травмой капитан отыграл финал БЕТСИТИ Кубка России.

Бывший директор департамента по связям с общественностью «Спартака» ранее сообщил, что защитник красно-белых столкнулся с проблемами со зрением накануне игры с (2:1).

«Это был шок. У тебя через сутки игра, а ты одним глазом не видишь. Думали как-то залепить глаз.

Большое спасибо докторам, они его возили, делали все возможное, чтобы он сыграл. Были случаи, что на следующий день после игры люди подходили сфотографироваться, а Георгию приходилось отказывать, потому что глаз красный и воспаленный.

Когда команды выходили на газон «Лужников» за полтора часа до игры, я видел, что правый глаз был абсолютно другим. Мало того, что он болел, он еще и плохо видел. У него очень сильно упало зрение.

Во время матча ты постоянно бегаешь, идет выделение пота, борьба. Он говорил, что когда сыграл головой, ему показалось, что он перестал видеть на несколько секунд. Когда ты частично не видишь, ты становишься беспомощным», – сказал .