У «Локомотива» наибольший убыток в РПЛ в 2021-м – 2,28 млрд рублей, «Спартак» – 2-й с 1 млрд, «Зенит» – 9-й со 165 тысячами. «Рубин» лидирует по прибыли – 1,19 млрд

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РФС опубликовал ключевые финансовые показатели клубов РПЛ в 2021 году.

По чистым убыткам лидером стал «Локомотив» – почти 2,3 млрд рублей. Наибольшей чистой прибылью отметился «Рубин» – почти 1,2 млрд рублей.

Клубы, показавшие в 2021 году чистую прибыль (суммы указаны до налогообложения):

«Рубин» – 1185,752 млн рублей;

«Динамо» – 157,848 млн рублей;

«Арсенал» – 135,767 млн рублей;

«Нижний Новгород» – 107,368 млн рублей;

«Ахмат» – 101,075 млн рублей;

«Крылья Советов» – 28,253 млн рублей;

«Урал» – 741 тысяча рублей.

Клубы, показавшие в 2021 году чистый убыток (суммы указаны до налогообложения):

«Локомотив» – 2282,705 млн рублей;

«Спартак» – 1034,833 млн рублей;

ЦСКА – 980,116 млн рублей;

«Краснодар» – 513,780 млн рублей;

«Уфа» – 302,815 млн рублей;

«Ростов» – 242,515 млн рублей;

«Химки» – 229,622 млн рублей;

«Сочи» – 223,110 млн рублей;

«Зенит» – 165,273 млн рублей.

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