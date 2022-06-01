У «Локомотива» наибольший убыток в РПЛ в 2021-м – 2,28 млрд рублей, «Спартак» – 2-й с 1 млрд, «Зенит» – 9-й со 165 тысячами. «Рубин» лидирует по прибыли – 1,19 млрд

РФС опубликовал ключевые финансовые показатели клубов РПЛ в 2021 году.
По чистым убыткам лидером стал «Локомотив» – почти 2,3 млрд рублей. Наибольшей чистой прибылью отметился «Рубин» – почти 1,2 млрд рублей.
Клубы, показавшие в 2021 году чистую прибыль (суммы указаны до налогообложения):
«Рубин» – 1185,752 млн рублей;
«Динамо» – 157,848 млн рублей;
«Арсенал» – 135,767 млн рублей;
«Нижний Новгород» – 107,368 млн рублей;
«Ахмат» – 101,075 млн рублей;
«Крылья Советов» – 28,253 млн рублей;
«Урал» – 741 тысяча рублей.
Клубы, показавшие в 2021 году чистый убыток (суммы указаны до налогообложения):
«Локомотив» – 2282,705 млн рублей;
«Спартак» – 1034,833 млн рублей;
ЦСКА – 980,116 млн рублей;
«Краснодар» – 513,780 млн рублей;
«Уфа» – 302,815 млн рублей;
«Ростов» – 242,515 млн рублей;
«Химки» – 229,622 млн рублей;
«Сочи» – 223,110 млн рублей;
«Зенит» – 165,273 млн рублей.
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